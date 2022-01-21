В Карачаево-Черкесии задержали мужчину, расстрелявшего двоих человек
Черкесск, 21 января, 2022, 12:12 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии по горячим следам удалось задержать предполагаемого преступника. Жителя села Терезе Малокарачаевского района подозревают в убийстве, сообщили 21 января в пресс-службе регионального управления МВД.
Инцидент произошел 19 января. В больницу с огнестрельным ранением был доставлен житель села Первомайское. Информация об этом поступила в отдел полиции. Выехавшие на место полицейские обнаружили на месте происшествия труп 35-летнего местного жителя. Как удалось выяснить, в мужчин в ходе ссоры стрелял их знакомый — ранее судимый 38-летний житель села Терезе.
На месте происшествия изъяты пистолет и боеприпасы. По факту убийства возбуждено уголовное дело.
Читайте также: Омский подросток убил дядю, защищая мать