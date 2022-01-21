София, , 12:12 — REGNUM Из-за столкновения двух грузовых поездов на станции Илиянци в Софийской области остановлено движение на крупной железнодорожной магистрали София — Варна. Об этом 21 января сообщает БТВ.

Железная дорога Mota.ru

Согласно официальной информации, инцидент произошел 21 января в 03:00 по местному времени (04:00 мск.). На главном перегоне машинист одного их составов проигнорировал запрещающий световой сигнал, в результате чего локомотив врезался во въезжающий на примыкающую колею другой поезд.

Жертв нет. Оба локомотива и несколько вагонов сошли с рельс. Расследованием обстоятельств происшествия занимается специальная комиссия Болгарских железных дорог.