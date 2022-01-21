Тосно, Ленинградская область, 21 января, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Подросток погиб под колесами поезда, когда пытался перейти железнодорожные пути перед приближающимся составом, проигнорировав запрещающий сигнал светофора на станции Соколов Ручей Тосненского района Ленинградской области. Об этом 21 января сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Железнодорожный переезд

Несчастный случай произошел вечером 20 января на 76 км станции Соколов Ручей Тосненского района Ленинградской области. Пассажирский поезд дальнего следования №347 сообщением «Санкт-Петербург — Уфа» смертельно травмировал 12-летнего мальчика, который пытался перейти железнодорожные пути по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Несмотря на то, что машинист подавал сигналы большой громкости, применил экстренное торможение, наезда избежать не удалось.

«Транспортная прокуратура проверит состояние железнодорожного полотна на участке травмирования, даст оценку действиям всех ответственных лиц, при наличии оснований примет меры», — рассказали в ведомстве.

В свою очередь в следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК РФ возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»).

«Следователями Ленинградского следственного отдела на транспорте произведен осмотр места происшествия с применением криминалистической техники, подвижного состава, допрошены члены локомотивной бригады, назначены необходимые экспертизы, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий, приведших к трагедии», — подытожили в ведомстве.