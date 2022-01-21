Вашингтон, , 12:06 — REGNUM Первые переговоры с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, в ходе которых планируется обсуждение растущих военных возможностей Китая и «ядерной программы КНДР», проведет 21 января президент США Джо Байден. Об этом 21 января сообщает Associated Press.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Президент Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида проведут свои первые официальные переговоры в пятницу (21 января — ред.), в связи с обеспокоенностью двух лидеров по поводу ядерной программы Северной Кореи и растущей военной мощи Китая», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что переговоры будут проведены в формате онлайн после недавних заявлений Пхеньяна о том, что он может рассмотреть возобновление «всех временно приостановленных действий» в ходе переговоров с администрацией экс-президента США Дональда Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительства Японии и США решили перенести опыт военно-политических переговоров в формате «два плюс два» в экономическую сферу — провести встречу с участием глав внешнеполитических ведомств и министров, отвечающих за экономику.