Нур-Султан, , 12:06 — REGNUM Новая экономическая политика, которую будут проводить власти Казахстана рассчитана на сотрудничество государства с бизнесом. Об этом президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил 21 января на встрече с предпринимателями.

Касым-Жомарт Токаев Akorda.kz

«Реформа, о которой идет речь не преследует цели отнять или перераспределить, это было бы глупо, безответственно. Задача в том, чтобы привлечь вас — национальную буржуазию — к самой активной трансформации социально-экономической модели страны», — сказал Токаев.

Он отметил, что рассчитывает на инвестиции бизнеса в производство и создание новых рабочих мест. Государство со своей стороны будет повышать гарантии неприкосновенности частной собственности, обеспечивать стабильность в стране, защищать конкуренцию от коррупции.

Токаев заявил, что необходимо выработать механизмы урегулирования. Власти и предприниматели должны это сделать сообща.

«Лейтмотивом этой работы должно стать понимание того, что и бизнес, и власть несут солидарную ответственность за будущее страны, за новый Казахстан», — сказал президент.

Читайте ранее в этом сюжете: Токаев: Казахстан будет отправлять молодежь на учебу в Россию