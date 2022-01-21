Москва, 21 января 2022, 23:16 — REGNUM Работа украинских диверсионных групп против ДНР и ЛНР пока находится в подготовительной стадии, они осматривают передний край обороны республик. Об этом 21 января заявил корреспонденту ИА REGNUM луганский публицист, военнослужащий Народной милиции ЛНР Егор Митин.
«У нас в целом достаточно тихо, но в любые подходящие для этого «окна» погоды работают БПЛА», — сообщил собеседник агентства.
Временами, разумеется, завязываются перестрелки между постами, как обычно, отметил военнослужащий.
«Работа ДРГ противника, если она есть, находится в подготовительной стадии, когда командиры и бойцы этих ДРГ осматривают наш передний край, выбирая цели и маршруты подхода к ним, работают с облётами», — заключил Митин.
Напомним, что глава ДНР заявил о подготовке украинскими ВСУ групп диверсантов, которые должны полностью вывести из строя электростанции, газопроводы, водопроводы, линии электропередач, другие важные и критически важные объекты.