Москва, 21 января 2022, 12:05 — REGNUM Сапёры российского миротворческого контингента за неделю очистили от неразорвавшихся мин и снарядов ещё один гектар территории Нагорного Карабаха. Об этом 21 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Работы по очистке населённых пунктов и сельхозугодий вблизи линии разграничения в Аскеранском, Мардакерском и Мартунинском районах проводятся военнослужащими ежедневно. Искать оставшиеся после боевых действий боеприпасы специалистам наряду с современным оборудованием помогают и минно-розыскные собаки, которых при разминировании объектов с обилием металлических конструкций не заменит ни один миноискатель.
Современное оборудование и оснащение, используемое сапёрами, представлено как классическим миноискателем ИМП-2С, предназначенным для поиска противопехотных и противотанковых мин, установленных в грунт. Так и современным мобильным робототехническим комплексом «Уран-6», позволяющим дистанционно уничтожать и тралить взрывоопасные предметы. Безопасность сапёра также обеспечивает костюм боевой защитный ОВР-202 из экипировки инженерных подразделений, защищающий от механических порезов, от воздействия осколков инженерных боеприпасов, а также от пуль огнестрельного оружия.
По данным военного ведомства, с ноября 2020 года и по настоящее время военнослужащие подразделения гуманитарного разминирования российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе очистили от неразорвавшихся боеприпасов 2329 га территории, 690 километров дорог, проверили 1937 зданий, в числе которых 34 социально значимых объекта. За это время было обнаружено и обезврежено 26 092 взрывоопасных предмета.
Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе обеспечили паломникам безопасное посещение монастыря Амарас Армянской апостольской церкви.
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