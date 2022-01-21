Москва, 21 января, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Сапёры российского миротворческого контингента за неделю очистили от неразорвавшихся мин и снарядов ещё один гектар территории Нагорного Карабаха. Об этом 21 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Function.mil.ru Саперы на разминировании старых боеприпасов

Работы по очистке населённых пунктов и сельхозугодий вблизи линии разграничения в Аскеранском, Мардакерском и Мартунинском районах проводятся военнослужащими ежедневно. Искать оставшиеся после боевых действий боеприпасы специалистам наряду с современным оборудованием помогают и минно-розыскные собаки, которых при разминировании объектов с обилием металлических конструкций не заменит ни один миноискатель.

представитель российского миротворческого контингента Иван Черников «Восточноевропейская овчарка по кличке Еремей. С ним работаю уже семь лет. Работаю в Нагорном Карабахе уже второй раз. За период службы в Нагорном Карабахе мы с ним обнаружили около 15−30 предполагаемых взрывоопасных предметов, которые потом уже опознают сапёры. Еремей обучается на нахождение взрывчатых веществ и на тротил. Он обучается, а именно расставляются предполагаемые взрывчатые вещества, и мы зигзагообразным поиском начинаем искать. Когда он обнаружил взрывчатое вещество, я поощряю его сухим кормом».

Современное оборудование и оснащение, используемое сапёрами, представлено как классическим миноискателем ИМП-2С, предназначенным для поиска противопехотных и противотанковых мин, установленных в грунт. Так и современным мобильным робототехническим комплексом «Уран-6», позволяющим дистанционно уничтожать и тралить взрывоопасные предметы. Безопасность сапёра также обеспечивает костюм боевой защитный ОВР-202 из экипировки инженерных подразделений, защищающий от механических порезов, от воздействия осколков инженерных боеприпасов, а также от пуль огнестрельного оружия.

По данным военного ведомства, с ноября 2020 года и по настоящее время военнослужащие подразделения гуманитарного разминирования российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе очистили от неразорвавшихся боеприпасов 2329 га территории, 690 километров дорог, проверили 1937 зданий, в числе которых 34 социально значимых объекта. За это время было обнаружено и обезврежено 26 092 взрывоопасных предмета.

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе обеспечили паломникам безопасное посещение монастыря Амарас Армянской апостольской церкви.