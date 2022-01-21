Керчь, Крым, , 12:05 — REGNUM Систему обеззараживания воды на очистных сооружениях в Керчи планируется построить в 2023 году. Об этом написал 21 января в соцсетях глава Крыма Сергей Аксёнов.

Крым. Керчь Марина Каширская © ИА REGNUM

«По поручению президента Керчь будет обеспечена чистой питьевой водой: в 2023 году планируется закончить строительство системы обеззараживания воды на очистных сооружениях», — написал Аксёнов.

Также глава Крыма подчеркнул, что в ближайшее время должен быть решен вопрос об обеспечении сотрудников очистных сооружений спецодеждой и спецтехникой.

Гендиректор ГУП РК «Вода Крыма» Максим Новик уточнил «Крым24», что до конца 2023 года будет запущен тракт водоподачи, поэтому действующая классическая схема очистки воды работать не будет.

Как напоминает ИА REGNUM, в 2021 году власти Крыма определили подрядчика на реконструкцию Бондаренковских канализационных очистных сооружений в Керчи, стоимость работ оценили в 5,3 млрд рублей.