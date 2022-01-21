Киев, , 12:02 — REGNUM В городе Новгород-Северский Черниговской области Украина с молотка может быть продан демонтированный памятник Владимиру Ленину, который, как ранее заявил руководитель украинской общественной организации «Свитанок» Вадим Поздняков, является последним монументом вождю мирового пролетариата на территории страны.

Памятник Ленину в Екатеринбурге Митрохина Марина

Согласно данным, опубликованным на площадке электронных публичных и государственных закупок на Украине Prozorro, бронзовую скульптуру весом 4200 килограммов и высотой 5 метров выставили на аукцион, который состоится через неделю.

Все желающие купить скульптуру могут подавать свои предложения до 26 января, сообщает Суспільне. Стартовая цена — почти 394 тыс. гривен (около $14 тыс.).

Напомним, памятник Ленину в Новгород-Северском стал последним, демонтированным на Украине в октябре 2016 года. Он хранится на одном из коммунальных предприятий города и по решению городского совета признан металлоломом. Экспертизу сплава делали специалисты из института Патона, рассказал заместитель городского головы Сергей Ежиков.

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 января руководитель украинской общественной организации «Свитанок» Вадим Поздняков заявил о том, что последний на Украине памятник Владимиру Ленину, расположенный на открытой территории, снесли в Одесской области.

Добавим, что борьба с памятниками советских времён на Украине ведётся с 2015 года в рамках политики декоммунизации, прописанной в законе «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов».

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