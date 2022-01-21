Киев, 21 января, 2022, 12:02 — ИА Регнум. В городе Новгород-Северский Черниговской области Украина с молотка может быть продан демонтированный памятник Владимиру Ленину, который, как ранее заявил руководитель украинской общественной организации «Свитанок» Вадим Поздняков, является последним монументом вождю мирового пролетариата на территории страны.

Митрохина Марина Памятник Ленину в Екатеринбурге

Согласно данным, опубликованным на площадке электронных публичных и государственных закупок на Украине Prozorro, бронзовую скульптуру весом 4200 килограммов и высотой 5 метров выставили на аукцион, который состоится через неделю.

Все желающие купить скульптуру могут подавать свои предложения до 26 января, сообщает Суспільне. Стартовая цена — почти 394 тыс. гривен (около $14 тыс.).

Напомним, памятник Ленину в Новгород-Северском стал последним, демонтированным на Украине в октябре 2016 года. Он хранится на одном из коммунальных предприятий города и по решению городского совета признан металлоломом. Экспертизу сплава делали специалисты из института Патона, рассказал заместитель городского головы Сергей Ежиков.

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 января руководитель украинской общественной организации «Свитанок» Вадим Поздняков заявил о том, что последний на Украине памятник Владимиру Ленину, расположенный на открытой территории, снесли в Одесской области.

Добавим, что борьба с памятниками советских времён на Украине ведётся с 2015 года в рамках политики декоммунизации, прописанной в законе «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов».