Ростов-на-Дону, , 12:02 — REGNUM Железнодорожный суд Ростова-на-Дону вынес приговор руководителю ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора». Юрий Река признан виновным в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба донского управления ФСБ России.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Установлено, что глава центра вступил в сговор с подрядчиками, занимающимися строительством лабораторного блока. Мужчина подписал фиктивные акты выполненных работ, зная об их незавершённости. В отношении него было возбуждено два уголовных дела.

В ходе судебных заседаний Юрий Река сознался в содеянном. Подсудимому назначен штраф в размере 100 тыс. рублей.