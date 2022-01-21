Екатеринбург, , 12:02 — REGNUM Свердловский областной суд уменьшил срок наказания сыну полковника Росгвардии Владимиру Васильеву, осуждённому ранее за смертельное ДТП в центре Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

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Ранее, 10 марта 2021 года, Ленинский райсуд города признал его виновным в угоне автомобиля и нарушении Правил дорожного движения, повлекшем смерть двоих людей. Результатом стало назначение наказания в виде колонии общего режима на девять лет и три месяца.

Потерпевшие и их представители посчитали приговор излишне мягким и потребовали ужесточить наказание. Адвокаты со своей стороны настаивали на исключении угона. В результате срок наказания был снижен до восьми лет и одиннадцати месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП было совершено в августе 2019 года на улице Малышева. Два человека в результате погибли. Ещё одному был причинён тяжкий вред.

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