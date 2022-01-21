Улан-Удэ, 21 января, 2022, 12:01 — ИА Регнум. В Бурятии по итогам 2021 года зарегистрировано 680 преступлений экономической направленности. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, это на 56,9% больше, чем в 2020 году.

Экономические преступления

При этом почти 40% всех преступлений в этой сфере отнесены к тяжким и особо тяжким (+7,7%).

«Сотрудниками органов внутренних дел выявлено 150 преступлений, совершенных в крупном или особо крупном размерах. Задокументировано 18 налоговых преступлений», — отметили в ведомстве.

Добавим, что общее число раскрытых преступлений в прошлом году выросло на 2,4%, а количество раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений — на 0,3%. Удельный вес раскрытых преступлений в целом увеличился на 1,3% и составил 56,8%, что выше средних показателей по стране и Дальневосточному федеральному округу.