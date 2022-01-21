Уфа, , 12:08 — REGNUM Более 350 млн рублей составила экономия жителей Уфы за три месяца по оплате отопления в сравнении с аналогичным периодом прошлого отопительного сезона. Об этом 21 января сообщает пресс-служба городской администрации.

Плата за отопление 59.ru

В прошлом отопительном сезоне жители Уфы столкнулся с высокими счетами за отопление.

Сообщается, что специалисты провели комплексный анализ, в ходе которого были установлены причины повышения размера платы: это некорректная работа и неисправность оборудования систем отопления, несоответствие площадей, которые используют управляющие и ресурсоснабжающие организациями для расчета платы за жилищно-коммунальные услуги, а также длительное невыполнение мероприятий по энергосбережению.

Отмечается, что в результате специалисты провели как стандартные ежегодные работы, касающиеся промывки и опрессовки, так и работы, направленные на энергосбережение. Были проверены около 500 общедомовых приборов учета тепловой энергии, сформированы тепловые инспекции, с помощью которых в шести тысячах домах проведены гидравлические испытания.

Специалисты провели и ревизию дроссельных устройств, по итогам которой диаметры сопел уменьшены в 500 домах, проведена сверка площадей. В результате были выявлены расхождения данных в 900 многоквартирных домах. Уже внесены изменения в квитанции по 95% этих несоответствий. Рабочие смонтировали свыше 137 км изоляционных материалов на трубопроводах горячего водоснабжения в 350 многоквартирных домах.

«Благодаря выполнению этих работ за три месяца отопительного сезона по 79% жилых домов, оборудованных общедомовыми приборами учета, обеспечена экономия по оплате отопления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, которая составила 353 млн рублей», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что с начала отопительного сезона в Уфе был выявлено и устранено свыше 5,5 тысяч проблем, которые влияли на начисления за отопление.