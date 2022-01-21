Акбулак, Оренбургская область, 21 января, 2022, 11:53 — ИА Регнум. На многостороннем автомобильном пункте пропуска «Сагарчин» в Оренбургской области при въезде в Россию из Казахстана задержан водитель иномарки, у которого обнаружили пакет с сухой травой, содержащее наркотическое вещество. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Самарской таможни.

Пресс-служба Самарской таможни Изъятая трава

Как пояснил гражданин, он возвращался из отпуска и купил на рынке для личного употребления в медицинских целях траву исырык. О том, что она может содержать наркотическое вещество, не знал.

Экспертиза показала, что вес травы составляет 539,24 грамма. Растительность содержит в своем составе гармин, относящийся к наркотическим средствам, оборот которых в России ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля.

Возбуждено административное дело о несоблюдение установленных международными договорами государств — членов Евразийского экономического союза, решениями Евразийской экономической комиссии, нормативными правовыми актами Российской Федерации ограничений на ввоз товаров в Россию. Товар изъят.