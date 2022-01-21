Мадрид, , 11:53 — REGNUM Социалистическая партия Испании (PSOE) сохраняет комфортное преимущество в семь процентных пунктов над «Народной партией» (Partio Popular). Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на опрос Центра социологических исследований.

Испания Ольга Шклярова © ИА REGNUM

При этом «Народная партия» всё же немного сокращает свой отрыв от социалистов накануне выборов в Кастилии и Леоне за счет падения уровня поддержки партии «Горожане» (Ciudadanos), потерявшей почти два процентных пункта всего за один месяц.

Опрос был проведён с 3 по 14 января. Согласно полученным данным, и PSOE, и PP укрепят свою поддержку, увеличив предполагаемое количество голосов до 28,5% и 21,5% соответственно. Это произойдёт благодаря тому, что Unidas Podemos и Ciudadanos теряют свои позиции.