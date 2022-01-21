Мадрид, 21 января, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Социалистическая партия Испании (PSOE) сохраняет комфортное преимущество в семь процентных пунктов над «Народной партией» (Partio Popular). Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на опрос Центра социологических исследований.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Испания

При этом «Народная партия» всё же немного сокращает свой отрыв от социалистов накануне выборов в Кастилии и Леоне за счет падения уровня поддержки партии «Горожане» (Ciudadanos), потерявшей почти два процентных пункта всего за один месяц.

Опрос был проведён с 3 по 14 января. Согласно полученным данным, и PSOE, и PP укрепят свою поддержку, увеличив предполагаемое количество голосов до 28,5% и 21,5% соответственно. Это произойдёт благодаря тому, что Unidas Podemos и Ciudadanos теряют свои позиции.