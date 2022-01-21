Ярославль, 21 января 2022, 11:52 — REGNUM В Ярославле опровергли информацию о предстоящем капитальном ремонте бассейна «Лазурный», о котором накануне сообщило ФАУ «Главгосэкспертиза России». Об этом рассказали в Ярославской спортивной школе олимпийского резерва №4.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ФАУ «Главгосэкспертиза России» рассказало о том, что будет выполнено «обновление систем электроснабжения, водоснабжения и водоподготовки, водоотведения, отопления и вентиляции спорткомплекса. Также будут выполнены капремонт чаш бассейнов и полов вокруг них». Документация на эти работы якобы прошла госэкспертизу. Заказчиком проектной документации являлась спортивная школа. Как уточнили там, речь идёт лишь о капремонте системы вентиляции. Экспертизу прошёл именно этот проект.
Масштабные работы действительно планировались, проект был заказан в 2020 году, однако не прошёл госэкспертизу, и контракт с проектировщиком был расторгнут.
Спортивная школа и её учредитель мэрия Ярославля не отказываются от планов масштабного обновления бассейна. Сейчас подготовлено техническое задание на проектирование по реконструкции «Лазурного». Между тем само состояние бассейна вызывает тревогу.
Отметим, что разговоры о капитальном ремонте или реконструкции крупнейшего муниципального бассейна в Ярославле ведутся много лет. Судя по всему, многочисленные заявления властей о планах обновить бассейн и стали причиной ошибки федерального учреждения.
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