Ярославль, 21 января, 2022, 11:52 — ИА Регнум. В Ярославле опровергли информацию о предстоящем капитальном ремонте бассейна «Лазурный», о котором накануне сообщило ФАУ «Главгосэкспертиза России». Об этом рассказали в Ярославской спортивной школе олимпийского резерва №4.

City-yaroslavl.ru Бассейн «Лазурный» в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ФАУ «Главгосэкспертиза России» рассказало о том, что будет выполнено «обновление систем электроснабжения, водоснабжения и водоподготовки, водоотведения, отопления и вентиляции спорткомплекса. Также будут выполнены капремонт чаш бассейнов и полов вокруг них». Документация на эти работы якобы прошла госэкспертизу. Заказчиком проектной документации являлась спортивная школа. Как уточнили там, речь идёт лишь о капремонте системы вентиляции. Экспертизу прошёл именно этот проект.

Масштабные работы действительно планировались, проект был заказан в 2020 году, однако не прошёл госэкспертизу, и контракт с проектировщиком был расторгнут.

Спортивная школа и её учредитель мэрия Ярославля не отказываются от планов масштабного обновления бассейна. Сейчас подготовлено техническое задание на проектирование по реконструкции «Лазурного». Между тем само состояние бассейна вызывает тревогу.

«Состояние ограниченно годное. То есть мы работать можем, но требуется ремонт. Никто не сможет сказать, есть ли угроза ЧП или нет — это бетонная чаша, мы не знаем, что там внутри. В дальнейшем, если у нас получится, мы хотели бы поменять покрытие, сделать чашу легче, из нержавеющей стали, и тогда бы ремонт больше не потребовался, это было бы на всю жизнь», — рассказала директор Юлия Булгакова.

Отметим, что разговоры о капитальном ремонте или реконструкции крупнейшего муниципального бассейна в Ярославле ведутся много лет. Судя по всему, многочисленные заявления властей о планах обновить бассейн и стали причиной ошибки федерального учреждения.