В Рыбинске пассажирка провалившегося в котлован такси отсудила компенсацию
Рыбинск, Ярославская область, 21 января, 2022, 12:00 — ИА Регнум. В Ярославской области суд взыскал с ГП ЯО «Северный водоканал» компенсацию за ДТП с такси, в котором пострадала пассажирка. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.
Авария произошла в Рыбинске на улице Герцена 2 января 2020 года около полуночи.
После аварии пассажирка обратилась в суд с требованием компенсации полученных травм — из-за них истица испытывала сильную боль, неудобства в быту, а на лице остался «неизгладимый обезображивающий шрам». Моральный вред она оценила в 1 миллион рублей.
На самом заседании водитель пояснил, что не знал о дорожных работах.
Ответчик иск не признал, сославшись на то, что дорожные знаки в месте проведения работ были установлены, а в ДТП виноват сам водитель.
Суд установил, что часть знаков действительно была установлена, однако их было недостаточно.
Приняв во внимание эти обстоятельства, суд решил, что ответственность за аварию лежит на «Северном водоканале». Ответчик не согласился и подал апелляцию, но областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения. Теперь предприятие должно выплатить пострадавшей в ДТП пассажирке 350 тысяч рублей компенсации морального вреда. Решение вступило в законную силу.