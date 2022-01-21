Рыбинск, Ярославская область, 21 января, 2022, 12:00 — ИА Регнум. В Ярославской области суд взыскал с ГП ЯО «Северный водоканал» компенсацию за ДТП с такси, в котором пострадала пассажирка. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.

Паблик «Авто Новости Рыбинск» во «ВКонтакте» Фотография произошедшей аварии

Авария произошла в Рыбинске на улице Герцена 2 января 2020 года около полуночи.

«Автомобиль «Лада Ларгус» двигаясь по улице Герцена города Рыбинска Ярославской области по направлению к улице Кольцова, провалился в котлован на месте проведения ГП ЯО «Северный водоканал» ремонтных работ. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиру такси был причинен тяжкий вред здоровью, она получила оскольчатый перелом голени и рваную ушибленную рану лица», — напомнили в пресс-службе детали ДТП.

После аварии пассажирка обратилась в суд с требованием компенсации полученных травм — из-за них истица испытывала сильную боль, неудобства в быту, а на лице остался «неизгладимый обезображивающий шрам». Моральный вред она оценила в 1 миллион рублей.

На самом заседании водитель пояснил, что не знал о дорожных работах.

«То, что на дороге велись работы, он не знал, накануне тут не ездил. Удивился, когда попутная машина стала обходить его по встречной полосе. Когда увидел препятствие, нажал тормоз, машина по инерции съехала в яму. После ДТП осмотрелся: перед выкопанной ямой не было никаких ограждающих заслонов, узкая сигнальная лента была на земле, знак стоял на обочине на земле прислоненный», — рассказывал на суде водитель такси.

Ответчик иск не признал, сославшись на то, что дорожные знаки в месте проведения работ были установлены, а в ДТП виноват сам водитель.

Суд установил, что часть знаков действительно была установлена, однако их было недостаточно.

«Отсутствие ряда необходимых временных дорожных знаков, временной дорожной разметки, ограждающих и направляющих устройств; в темное время суток место производства работ не обозначено сигнальными фонарями в сочетании с защитными блоками и вертикальными пластинами; производство работ начато без схемы организации движения и ограждения места производства дорожных работ», — отметил суд.

Приняв во внимание эти обстоятельства, суд решил, что ответственность за аварию лежит на «Северном водоканале». Ответчик не согласился и подал апелляцию, но областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения. Теперь предприятие должно выплатить пострадавшей в ДТП пассажирке 350 тысяч рублей компенсации морального вреда. Решение вступило в законную силу.