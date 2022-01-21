Сеул, , 11:51 — REGNUM Специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док провел 20 января телефонные переговоры со своими коллегами из США и Китая. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Известно, что Но Гю Док провел переговоры со спецпредставителем США по КНДР Сон Кимом спустя несколько часов после того, как Пхеньян предупредил о возможности возобновления «всех временно приостановленных действий». Это было воспринято как намёк на возобновление ядерных испытаний и пусков межконтинентальных баллистических ракет.

Читайте также: Ким Чен Ын призвал пересмотреть отношение КНДР к США

Как отметили в МИД Южной Кореи, стороны договорились координировать свои действия, решая проблемы Корейского полуострова путём диалога и дипломатии.

Позднее в тот же день представитель Южной Кореи созвонился со специальным представителем Китая по вопросам Корейского полуострова Лю Сяомином. Участники диалога обсудили ситуацию на Корейском полуострове, включая ракетные пуски и заявление членов политбюро КНДР, а также договорились совместно работать над смягчением напряженности в регионе.