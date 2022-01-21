Сеул, 21 января, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док провел 20 января телефонные переговоры со своими коллегами из США и Китая. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Известно, что Но Гю Док провел переговоры со спецпредставителем США по КНДР Сон Кимом спустя несколько часов после того, как Пхеньян предупредил о возможности возобновления «всех временно приостановленных действий». Это было воспринято как намёк на возобновление ядерных испытаний и пусков межконтинентальных баллистических ракет.

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Как отметили в МИД Южной Кореи, стороны договорились координировать свои действия, решая проблемы Корейского полуострова путём диалога и дипломатии.

Позднее в тот же день представитель Южной Кореи созвонился со специальным представителем Китая по вопросам Корейского полуострова Лю Сяомином. Участники диалога обсудили ситуацию на Корейском полуострове, включая ракетные пуски и заявление членов политбюро КНДР, а также договорились совместно работать над смягчением напряженности в регионе.