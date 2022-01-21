Москва, , 12:57 — REGNUM Задача Порошенко — свалить Зеленского, расчистив дорогу для другого кандидата. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 января заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Порошенко начал предвыборную кампанию, возможно, даже в рамках внеочередных выборов. Его решили не сажать. Ему дали право на шоу и гарантии безопасности», — заявил эксперт.

По мнению политолога, Порошенко в дальнейшем поддерживать не будут, его задача — «обрушить и без того слабый рейтинг Владимира Зеленского». Когда это произойдёт, появится новый кандидат в президенты.

Этот новый кандидат не известен публике, он не из числа действующих политиков, уверен эксперт. Это может быть, например, даже Дмитрий Гордон, входящий в топ-рейтингов по поддержке населения среди не-политиков, допускает Бредихин.

«Все решится очень быстро. И дата решения уже известна западным кураторам», — заключил эксперт.

Напомним, что на Украину вернулся экс-президент Пётр Порошенко, против которого ранее выдвигался ряд обвинений, в т.ч. в государственной измене. В настоящий момент решением суда у Порошенко изъят паспорт, ему запрещен выезд за пределы Украины, однако он находится на свободе.