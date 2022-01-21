Нур-Султан, , 11:51 — REGNUM Система образования Казахстана выпускает слишком много экономистов, юристов и гуманитариев, при этом в стране образовался дефицит технических специальностей. Об этом президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил 21 января на встрече с предпринимателями.

Касым-Жомарт Токаев Kremlin.ru

«Будем отправлять наших молодых людей на учебу, в том числе и в Россию. А может быть в первую очередь в Россию, в известные технические вузы», — сказал Токаев.

Он отметил, что при росте промышленности в Казахстане, которую получится обеспечить нужным количеством грамотных специалистов, будет гарантирована социальная стабильность в стране. Президент призвал промышленников брать шефство над отечественными вузами и другими учебными заведениями. Он подчеркнул, что это окупится в будущем.

Напомним, январские протесты в Казахстане, которые потом переросли в массовые беспорядки начались в Мангистауской области. Этот регион с наиболее низким уровнем жизни в стране.

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