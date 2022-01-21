Нур-Султан, , 11:50 — REGNUM В случае, если в течение месяца не будут решены вопросы с завышением цен и непрозрачности в закупках Фонда национального благосостояния Казахстана «Самрук-Казын», президент республики Касым-Жомарт Токаев готов к «жестким решениям». Он заявил об этом 21 января в ходе встречи с крупными предпринимателями страны.

Касым-Жомарт Токаев Akorda.kz

Как отметил Токаев, доля закупок неконкурентным способом в стране все еще велика и не существует фильтра для компаний-однодневок, которые выдают за казахскую продукцию импортную.

«Эти проблемы требуют срочного решения. Особое внимание стоит уделить закупкам фонда «Самрук-Казына». Кулуарность, непрозрачность, завышенные цены — с этими фактами надо срочно разобраться. Уже дальше некуда. Даю месяц, причем в последний раз. Не будет решения — последуют жесткие решения», — сказал он.

Также президент Казахстана уточнил, что он считает для себя ключевой формулу «Платон мне друг, но истина дороже».

«Это относится ко всем вопросам. Интерес государства для меня выше добрых отношений с кем-либо. Если нужно для государства, я готов. Я уже принял очень трудные решения. И такие решения я буду принимать и в будущем», — пояснил Токаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что ежемесячные доходы половины жителей Казахстана не превышают 50 тыс. тенге (около $115).