Чита, 21 января, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В Забайкалье прокуроры вскрыли более 1,7 тыс. нарушений прав граждан на льготное обеспечение лекарствами и оказание мер социальной поддержки. Подробности сегодня, 21 января, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лекарства

По состоянию на январь 2022 г. в регионе общая численность граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение, составляет около 110 тыс., из них инвалидов — около 62 тыс., в том числе детей-инвалидов — более 47 тыс.

«Практика прокурорского надзора свидетельствует о повсеместном нарушении прав граждан на обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями в льготном порядке, техническими средствами реабилитации, на своевременное назначение пенсий и иных мер социальной поддержки, а также трудовых и жилищных прав граждан указанной категории», — пояснили в прокуратуре.

Только за 11 месяцев 2021 г. прокуроры вскрыли более 1,7 тыс. таких нарушений, для устранения которых внесено 233 представления, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 194 лица, в суды направлено 233 иска.

В результате прокурорского вмешательства восстановлены права 225 граждан на получение различных видов государственной поддержки, в том числе на лекарственное обеспечение. В аптечной сети районов края отмечается дефицит лекарственных препаратов для льготной категории граждан, подлежащих обеспечению льготой из регионального бюджета.

Наибольшее число нарушений связано с лекарственным обеспечением граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями. К примеру, прокурорами Забайкальского района и Железнодорожного района Читы установлены факты необеспечения медицинскими организациями 3 детей, страдающих кистозным фиброзом (муковисцидоз), специализированным лечебным питанием, по представлениям прокуроров нарушения устранены.

Кроме того, по представлениям прокуратуры Забайкальского края трое детей, страдающих орфанными заболеваниями, обеспечены необходимыми по жизненным показаниям лекарствами.

На рассмотрении суда находится исковое заявление Балейского межрайонного прокурора о взыскании 35,9 тыс. рублей, затраченных семьей на обеспечение жизненно необходимым лекарственным препаратом ребенка, страдающего аутоиммунной гемолитической анемией тяжелой степени.

Повсеместно выявляемые нарушения в рассматриваемой сфере связаны с систематическим бюджетным недофинансированием. Так, в соответствии с утвержденным бюджетом Забайкальского края на 2021 год на предоставление мер социальной поддержки в виде бесплатного лекарственного обеспечения по основному заболеванию при амбулаторном лечении граждан, страдающих социально значимыми и орфанными заболеваниями, предусмотрена и доведена сумма в размере 185 млн рублей при фактической потребности в 859 млн рублей.

Аналогичная ситуация выявлена и при анализе бюджета на 2022 год — дефицит всей Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (в том числе на льготное обеспечение граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями) за счет средств регионального бюджета составляет 1,4 млрд рублей.

Предусмотренные объемы бюджетных ассигнований не обеспечивают полноту финансирования расходов на здравоохранение, в связи с чем в этой части прокуратура края в ноябре 2021 г. внесла губернатору Забайкальского края замечания на проект закона «О бюджете Забайкальского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». Корректировка бюджета запланирована в ходе его исполнения.

Как сообщало ИА REGNUM, за 11 месяцев в результате прокурорского вмешательства восстановлены права 225 забайкальцев на получение различных видов государственной поддержки, 30 граждан обеспечены лекарственными средствами, 2 — необходимыми медицинскими.

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