Вашингтон, 21 января, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Командование армии США в Африке (AFRICOM) выступило с заявлением о необходимости политического урегулирования в Ливии. Об этом 21 января сообщает FawaselMedia со ссылкой на официального представителя AFRICOM Бекки Фармер.

Иван Шилов ИА REGNUM Ливия

С её слов, армия США в Ливии оказывает поддержку международно-признанному правительству страны в проведении скорейших президентских выборов.

«Соединенные Штаты продолжают настаивать на полном выполнении соглашения о прекращении огня в Ливии, включая вывод иностранных войск и наёмников с территории страны. Африканское командование армии США поддерживает дипломатические усилия государственного департамента, направленные на обеспечение проведения президентских и парламентских выборов в стране, в качестве необходимого шага к созданию единого, стабильного, законно избранного национального правительства», — заявила Бекки Фармер.