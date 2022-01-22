22 января 2022 | Время чтения 8 мин

Деньги из бюджета выделили, а объекты так и не построены. За что «Кабарге» поставили «неуд»? И при чём тут глава Коми?

Анастасия Степанова, , 08:48 — REGNUM Проект «Кабарга», который реализуют на территории двух регионов — в Республике Алтай и Подмосковье, в 2021 году оброс претензиями Счётной палаты РФ. Несмотря на то, что срок реализации продлевали пять раз, проект всё ещё пробуксовывает. Почему возникли заминки при создании научно-клинической лаборатории с питомником для разведения и содержания кабарги и кто попал под уголовное дело? А также при чём тут нынешний глава Коми Владимир Уйба? Подробности — в материале ИА REGNUM.

Расхищение бюджета Александр Горборуков © ИА REGNUM

О проекте

Задумку о создании научно-клинической лаборатории с питомником для разведения кабарги в естественных условиях в Республике Алтай анонсировали ещё в 2013 году.

Планировалось выращивать кабаргу, а у спящего животного (не убивая его) собирать мускус, из которого потом в лаборатории Подмосковья должны были производить инновационные фармакологические препараты.

12 ноября 2016 года было подписано правительственное постановление, которым из федерального бюджета на реализацию проекта на базе федерального государственного бюджетного учреждения науки «Научный центр биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства» была выделена субсидия.

Средства предполагалось выделить в 2016—2019 годах— на строительство лаборатории с питомником на Алтае и реконструкцию объектов учреждения в пос. Светлые Горы в Подмосковье. Сдать объекты мощностью 3360 кв. м, судя по документу, планировали в 2020 году. Стоимость на этом этапе была определена на уровне 1,522 млрд рублей.

Единственным подрядчиком было определено ФГУП «Дирекция строящихся объектов» ФМБА России.

И научный центр, на базе которого реализуется проект, и ФГУП (подрядчик) подчиняются Федеральному медико-биологическому агентству России. Этим ведомством с ноября 2004 по конец января 2020 года руководил Владимир Уйба, который с апреля 2020 года руководит Коми

Владимир Уйба Fmba.gov.ru

В сентябре 2019 года, еще будучи главой ФМБА, Владимир Уйба среди прочего отчитался перед президентом РФ Владимиром Путиным о ходе проекта «Кабарга», пообещав, что в 2022 году — «окончание всех работ». Уточнялось, что разведением кабарги занимаются в Усть-Коксе. К 2019 году, по словам Уйбы, туда пробили дорогу — «там 15 километров тайги было до этого участка» — и приступили к дальнейшим работам.

Претензии Счётной палаты

В 2021 году аудиторы Счётной палаты проверили ход реализации проекта «Кабарга» за 2016−2020 годы и истекший период 2021 года. Результаты были далеко не радужны.

К этому моменту после корректировок проект подорожал с 1,522 до 1,75 млрд рублей. Это объяснили оптимизацией технологических процессов и высокой сложностью реализации проектных решений в условиях горной местности.

Аудиторы отмечали, что есть риски «дополнительного увеличения необходимого объема финансирования для завершения проекта». Это опять же связано с корректировками проектно-сметной документации, которые по одному из этапов на дату проверки так и не были завершены.

Кабарга ErikAdamsson

Дальше началась чехарда с закупкой оборудования. В октябре 2018 года были подписаны договоры, по одному из которых оборудование не закупалось, а по второму оно было поставлено на сумму 295,75 млн рублей в декабре 2019 года. Хранилось оно на складе из-за неготовности помещений, где его должны были размещать.

Учреждение по своей инициативе в январе 2020 года заказало экспертизу и выяснило, что стоимость оборудования к тому же была завышена.

«Разница между ценой оборудования, поставляемого ФГУП «ДСО», и средневзвешенной рыночной стоимостью составила 66 221 610,26 рубля, — уточнялось в отчёте. — Стоимость оборудования по дополнительным соглашениям выше стоимости оборудования в проектно-сметной документации, которая получила положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по достоверности сметной стоимости, и выше по сравнению со среднерыночными ценами».

Отметим, судя по данным системы «Контур.Фокус», в ФГУП «ДСО», которое было выбрано подрядчиком проекта «Кабарга», за период с апреля 2014 года сменилось пять руководителей.

По открытым данным, ФГУП, созданное в 1994 году, выступало подрядчиком около 80 госконтрактов. В частности, в октябре 2018 года с этим господрядчиком заключило договор ФГБУН «Научный центр биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства». По нему за 885 млн рублей исполнитель должен был до 14 декабря 2020 года оказать услуги по проектированию и реконструкции объектов в пос. Светлые Горы. Как раз по проекту «Кабарга». В карточке проекта имеется целая пачка дополнительных соглашений, в том числе о продлении срока исполнения контракта. Так, в карточке фигурирует уже дата окончания — 31.12.2021 года и уточняется, что стоимость исполненных поставщиком обязательств 432 878 966,92 рубля. Это из более чем 885 млн рублей.

А уже в декабре 2018 года ФГУП заключает субконтракт на 481 871 440 рублей на проектирование и строительство объектов научных подразделений научно-клинической лаборатории федерального государственного бюджетного учреждения науки «Научный центр биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства» в пос. Светлые Горы. То есть привлекает субподрядчика в лице ООО «ЭмАй Системс» из Санкт-Петербурга. Данный контракт был расторгнут по соглашению сторон в сентябре 2020 года «в связи с существенным изменением обстоятельств, повлекшим невозможность исполнения подрядчиком обязательств, в установленный срок». Оплачено было 115,388 млн рублей.

Кабарга Николай Усик

На объект на Алтае (Усть-Коксинский район, МО Катандинское сельское поселение) также был привлечен субподрядчик. С ООО «Восход» из Новосибирска (собственник — Артём Гусельников) контракт на 313 852 240 рублей подписали в декабре 2018 года. Примечательно: стоимость исполненных работ составила 347 037 725,29 рубля, а оплачено было только 26 219 447,12 рубля. Изначально договор действовал по 31 января 2020 года, но в карточке контракта уже есть корректировка: «срок исполнения — 31.12.2021». С этой же фирмой был контракт на 99,9 млн рублей на тот же объект и сроком до 31 декабря 2019 года. Срок также откорректирован до 31 декабря 2021 года. Фактически услуги оказаны на сумму 36,8 млн рублей.

Итак, вернёмся к проверке СП РФ.

Ещё одним подрядчиком ФГУП называлось ООО ПСК «ПетроБалт». Его привлекали как единственного поставщика для разработки проектно-сметной документации. В отчёте уточняется, что «проектная документация получила положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» с нарушением срока исполнения договорных обязательств почти на 2,5 месяца». Более того, СП РФ отметила, что «о низком качестве разработанной проектно-сметной документации свидетельствует большое количество дополнительных соглашений по объектам строительства, которые меняют как локально-сметные расчеты, так и сроки строительства, а также влекут за собой изменение сроков этапов строительства, определенных графиком».

Были также и контракты на корректировку, которые исполнялись с нарушениями.

По данным аудиторов, на момент проверки техническая готовность объектов проекта составляла всего 36,7%. При этом, несмотря на низкую готовность, оборудование было закуплено и хранится на складе с декабря 2019 года. СП РФ считает, что это свидетельствует о неэффективном использовании имущества, купленного за бюджетные средства, а само оборудование к моменту ввода и вовсе может морально устареть. А это снова траты. Между прочим, бюджетных средств.

Счетная палата РФ (сс) Wonder37

Претензии по проекту были и по проведению тендеров. Например, учреждение подозревают в создании преимущественных условий участия в конкурсах на перепроектирование для двух фирм из Москвы и Новосибирска. Но и это далеко не все выявленные недочёты. С подробным отчетом аудиторов можно ознакомиться по ссылке.

Важный нюанс. После того как было обнаружено завышение стоимости оборудования, научный центр обратился в правоохранительные органы. 27 апреля 2021 года отдел по расследованию особо важных дел СУ по Северо-Западному административному округу Главного следственного управления СК РФ по Москве возбудил уголовное дело по признакам преступления по ч. 4 ст .159 УК РФ («Мошенничество»). Фигуранты по нему пока неизвестны. Официально о результатах дела пока также не сообщалось. Кто же в результате ответит за все нарушения, обнаруженные по проекту «Кабарга»?