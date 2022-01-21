Симферополь, 21 января, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве поступило в Керченский политехнический колледж 21 января — уже второе за последние дни.

Kerchpoliteh.ru Керченский политехнический колледж

Студентов эвакуировали, на месте работают экстренные службы, сообщил «Крым 24». Также утром 21 января сообщения о минировании пришли на электронную почту Крымского университета культуры, искусств и туризма, Гуманитарно-педагогической академии КФУ им. В. И. Вернадского в Ялте. В Севастополе неизвестные «заминировали» десять образовательных учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 21 января власти Симферополя отменили занятия во всех школах города из-за массового получения сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах.