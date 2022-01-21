Вашингтон, , 11:56 — REGNUM Запрос Латвии, Литвы и Эстонии о разрешении поставить на Украину произведённые в США вооружения одобрен американским Госдепартаментом. Об этом сообщает газета Politico.

Госдепартамент США © ИА REGNUM

Источник в Белом доме рассказал изданию, что вечером 18 января в американскую администрацию поступил последний из трёх запросов, направленных прибалтийскими странами. Правила экспортного контроля требуют, чтобы Госдепартамент дал своё разрешение на поставки произведённого в США оружия Украине.

Собеседник издания не стал перечислять конкретные виды вооружений, упомянутых в запросе. Ранее газета информировала, что Прибалтика попросила у США разрешения поставлять Украине вооружения, в том числе противотанковые и противовоздушные системы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД России заявили о переброске на Украину вооружений из Великобритании.

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