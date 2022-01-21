Калуга, 21 января, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Калужским региональным управлением ФСБ России пресечена противоправная деятельность выходца из ближнего зарубежья, пропагандировавшего в сети интернет деятельность террористических организаций. Об этом 21 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правоохранительном ведомстве.

Colin Интернет-провокатор

В отношении злоумышленника следственным подразделением регионального УФСБ России было расследовано уголовное дело за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма.

Решением 2-го Западного окружного военного суда обвиняемый признан виновным в совершении указанного преступления и приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием его в исправительной колонии общего режима, с лишением права администрировать интернет-ресурсы на срок два года. Приговор вступил в законную силу.