* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 21 января, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Хамдулла Номани назначен исполняющим обязанности главы министерства городского развития и жилищного строительства правительства Афганистана, возглавляемого талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), на основании указа руководства движения. Об этом заявил Инамулла Самангани, заместитель пресс-секретаря талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пишет газета «8 Собх».

Флаг Афганистана

Самангани сообщил, что Номани ранее работал заместителем мэра Кабула. Он добавил, что Исматулла Асим назначен заместителем мэра Кабула.

С тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили власть в стране, это третий министр городского планирования и жилищного строительства.

Месяц назад исполняющим обязанности министра городского планирования и жилищного строительства был назначен Гулям Гаус Насери.