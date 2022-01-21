Самара, , 12:12 — REGNUM Сильный снег и метель ожидаются в Самарской области. Об этом 21 января сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Метель Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Сообщается, что в области объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

Так, днем 22 января в регионе ожидается сильный снег, метель при ухудшении видимости до 500 метров, порывы ветра до 20 метров в секунду. На дорогах могут образовываться снежные заносы. Температуры воздуха ночью может опуститься до — 20 °C, днем может потеплеть до — 4 °C.

Сильный снег ожидается и ночью 23 января. Днем может пройти небольшой снег.

24 января в области осадков не ожидается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что из-за непогоды на трассе в Самарской области временно ограничивали движение для грузовиков.