Кызыл, 21 января, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В столице Тувы Кызыле заявили о трудностях учебного процесса в связи с ухудшением эпидситуации. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, к 21 января на дистанционный режим переведены 149 школьных классов.

Сергей Алексеев Класс

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При этом в последнее время фиксируется рост заболеваемости COVID-19 среди детей и педагогов. В связи с этим власти города предложили отправить на дистант всех учеников 1, 3, 5, 15 городских школ.

«В остальных школах данную меру применить в отношении учащихся с 1−8 классы. Выпускные классы могут продолжить учебный процесс со строгим соблюдением антиковидных правил», — отметила заместитель мэра Наталья Попугалова.

Как отмечается, зампред регионального правительства Елена Хардикова и министр образования республики Алексей Храмцов уже одобрили и поддержали предложения мэрии. Кроме того, до 1 апреля будет приостановлена деятельность детских кружков и секций.

Как сообщало ИА REGNUM, только за минувшие сутки в республике выявлено 98 новых носителей коронавируса, что в десять раз больше, чем двумя неделями ранее. В числе заболевших 36 детей в возрасте до 17 лет и 19 работников образования.