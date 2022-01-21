Биробиджан, 21 января, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В Ленинском районе Еврейской автономии снегопады перекрыли дорогу в сёла Чурки, Калинино и Воскресеновка. Людям не дают выехать из населённых пунктов снежные заносы, сообщила интернет-газета «Набат».

Миндортранс Челябинской области Снежные заносы на дороге

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В сложившейся ситуации разбирается прокуратура. Высота одного из снежных заносов на дороге уже достигла 1,5 метров, люди пытаются объезжать препятствие по неприспособленному для передвижения транспорта пути. Надзорное ведомство намерено оценить действия органов власти, ответственных за расчистку дорог. После обращения в прокуратуру на расчистку пути отправлена спецтехника.

Надзорное ведомство также продолжает предпринимать меры реагирования на медленное устранение последствий снегопада в ноябре. Начальник департамента автомобильных дорог и транспорта правительства ЕАО получил от прокуратуры представление.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичные проблемы в селе Воскресеновка уже возникали в декабре. Люди не могли выехать из населённого пункта, в село не могли доставить продукты питания.