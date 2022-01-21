Рязань, , 11:43 — REGNUM Приз зрительских симпатий по итогам онлайн-голосования за лучшую фигуру на первом Фестиваля ледовых скульптур выбрали в Рязани, сообщили ИА REGNUM 21 января в пресс-службе администрации города.

Ледовая скульптура «3 рубля» Https://admrzn.ru/

В голосовании в социальной сети принял участие 4 441 человек. Более 57% поддержки получила скульптура «3 рубля». Её авторы — неоднократные участники и призёры ледовых фестивалей в России и мире братья Владимир и Юрий Мистрюковы. Свою скульптуру они посвятили Иосифу Пятунину — рязанскому весовщику.

Фестиваль ледовых скульптур проходил с 3 по 8 января на Лыбедском бульваре в Рязани.