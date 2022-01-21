Переволоцкий район, Оренбургская область, , 11:38 — REGNUM В Оренбургской области вынесен приговор автовладельцу, угрожавшему убийством водителю машины, возле которой была расположена камера видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-службе Оренбургского областного суда.

Видеофиксация ПДД Geograph.ie

Инцидент произошел в июне 2020 года. Оренбуржец двигался на машине по автодороге подъезд к Оренбургу от автодороги «М-5 Урал». На территории Переволоцкого района он заметил стоящую на обочине машину, а возле нее систему видеофиксации. Установленная камера-тренога возмутила мужчину, он остановился и начал высказывать недовольство в адрес владельца видеокамеры. Отсутствие реакции привело оренбуржца в ярость. Он начал угрожать убийством, разбил стекло автомобиля, пнул бампер и повредил оборудование по фиксации нарушений правил дорожного движения.

Переволоцкий райсуд Оренбургской области признан хулигана виновным в совершении преступления и приговорил к двум годам лишения свободы с срока в исправительной колонии строгого режима. Наказание было обжаловано. Оренбургский областной суд оставил приговор суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу защитника осужденного — без удовлетворения.