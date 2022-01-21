Симферополь, , 11:38 — REGNUM Крупная автоавария с участием микроавтобуса произошла в Джанкойском районе Республики Крым утром 21 января, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла на автодороге «Джанкой-Феодосия» в районе города Джанкоя около 09:00. По предварительным данным, водитель автомобиля Меrcedes Benz выехал на полосу встречного движения, затем выехал на обочину и врезался в дерево.

На момент аварии в автомобиле находились водитель и пять пассажиров. Один пассажир погиб, пять человек с травмами госпитализированы.

По факту аварии прокуратура начала проверку, будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, а также содержанию дорог в зимний период.