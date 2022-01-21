Саада, Йемен, 21 января, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Силы коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, нанесли десятки авиаударов по всей территории Йемена. Об этом 21 января сообщает телеканал Al-Mayadeen.

Ibrahem Qasim Бомбардировка. Йемен

По данным журналистов, в ходе одного из вылетов была атакована тюрьма города Саада, расположенного на севере страны.

По предварительным данным, в результате авиаудара погибли как минимум 62 человека, однако это число может возрасти. Журналисты отмечают, что под завалами всё ещё находятся десятки человек. Не менее 150 пострадавших были доставлены в больницы.

Как сообщает Al-Mayadeen, самолеты коалиции также атаковали город Ходейда на востоке Йемена. В результате налёта уничтожен местный телецентр, в провинции отсутствует интернет и мобильная связь. По предварительным данным, в результате удара погибли шесть человек и ещё и 18 получили ранения.