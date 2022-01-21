Кострома, 21 января 2022, 11:53 — REGNUM Мобильный пункт вакцинации на Сусанинской площади в Костроме не будет работать из-за больших очередей и холода. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор департамента здравоохранения Костромской области Николай Гирин.
Напомним, передвижной пункт начал работать в октябре 2021 года. Через месяц его забрали на ремонт, но затем решили не возвращать на привычное место.
Напомним, сейчас в областном центре пройти вакцинацию от COVID-19 без записи можно в пяти торговых центрах — «Галерее», «Коллаже», «РИО», «Солнечном» и «Стометровке». Пункты работают в будние и выходные дни, в том числе в вечернее время. Всего с учётом медицинских организаций в регионе развёрнуто 58 прививочных пунктов.
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