Кострома, 21 января, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Мобильный пункт вакцинации на Сусанинской площади в Костроме не будет работать из-за больших очередей и холода. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор департамента здравоохранения Костромской области Николай Гирин.

Наталья Диева Центр Костромы

Напомним, передвижной пункт начал работать в октябре 2021 года. Через месяц его забрали на ремонт, но затем решили не возвращать на привычное место.

«Мы столкнулись с тем, что комплекс на базе машины КАМАЗ не очень удобен. У нас было одно или два падения с лестницы, к счастью, без серьёзных травм. Плюс люди могут простудиться во время ожидания своей очереди на улице — значит, необходим автобус для обогрева. С учётом того что темпы вакцинации снизились и по Костроме развернуто большое количество пунктов, целесообразности в его содержании нет», — сказал Гирин.

Напомним, сейчас в областном центре пройти вакцинацию от COVID-19 без записи можно в пяти торговых центрах — «Галерее», «Коллаже», «РИО», «Солнечном» и «Стометровке». Пункты работают в будние и выходные дни, в том числе в вечернее время. Всего с учётом медицинских организаций в регионе развёрнуто 58 прививочных пунктов.