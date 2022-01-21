Нур-Султан, , 11:38 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался против того, что некоторые бизнесмены ищут способы увеличить квоты на ввоз в республику иностранных трудовых мигрантов. Об этом глава государства заявил 21 января на встрече с предпринимателями.

Касым-Жомарт Токаев Emails.vlast.kz

«Разговор о необходимости массово завозить рабочих из-за того, что наши казахстанцы якобы требуют более высоких зарплат или не проявляют должного трудолюбия, следует прекратить», — заявил президент.

Он заявил, что в республике хватает «работящих» жителей, в том числе среди молодёжи. Президент заявил, что в стране необходимо внедрять «психологию и идеологию труда».

Токаев отметил, что не против ввоза иностранных работников по тем специальностям, которых в Казахстане не хватает.

Стоит отметить, что в последние годы значительно вырос поток трудовых мигрантов в Казахстан из Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.

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