* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 21 января, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане 20 января объявило, что Европейский союз официально вновь открыл своё представительство в Кабуле. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Пресс-секретарь МИД Абдул Каххар Балхи написал в Твиттере, что после неоднократных встреч с представителями ЕС миссия вновь открылась для постоянного присутствия в Кабуле и официально приступила к работе.

Балхи подчеркнул, что в дополнение к уже оказанной гуманитарной помощи в размере 220 миллионов евро Европейский союз обязался предоставить помощь в размере еще 268 миллионов евро.

Пресс-секретарь говорит, что часть специальной помощи пойдет на заработную плату учителям, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приветствуют.

Евросоюз пока никак не прокомментировал этот вопрос.

Миссия ЕС была закрыта 15 августа 2021 года, после того как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли страну под свой контроль.

Ранее сообщалось, что Евросоюз пытается открыть представительство в Кабуле. Представители ЕС, однако, подчеркивают, что открытие миссии в Кабуле не означает признания талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).