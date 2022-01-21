Талибы* объявили об открытии миссии ЕС в Кабуле
Кабул, 21 января, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане 20 января объявило, что Европейский союз официально вновь открыл своё представительство в Кабуле. Об этом сообщает газета «8 Собх».
Пресс-секретарь МИД Абдул Каххар Балхи написал в Твиттере, что после неоднократных встреч с представителями ЕС миссия вновь открылась для постоянного присутствия в Кабуле и официально приступила к работе.
Балхи подчеркнул, что в дополнение к уже оказанной гуманитарной помощи в размере 220 миллионов евро Европейский союз обязался предоставить помощь в размере еще 268 миллионов евро.
Пресс-секретарь говорит, что часть специальной помощи пойдет на заработную плату учителям, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приветствуют.
Евросоюз пока никак не прокомментировал этот вопрос.
Миссия ЕС была закрыта 15 августа 2021 года, после того как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли страну под свой контроль.
Ранее сообщалось, что Евросоюз пытается открыть представительство в Кабуле. Представители ЕС, однако, подчеркивают, что открытие миссии в Кабуле не означает признания талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).