Лима, , 11:35 — REGNUM Президент Перу Педро Кастильо объявил в четверг о «срочных» и «серьезных» мерах по наказанию виновных в одном из «крупнейших экоцидов», произошедших на перуанском побережье и море после разлива нефти с нефтеперерабатывающего завода La Pampilla, управляемого испанской компанией Repsol. Соответствующее заявление он сделал в своём аккаунте в Twitter.

Педро Кастильо Braian Reyna Guerrero

Он также осудил «экологическую катастрофу, вызванную нефтеперерабатывающим заводом La Pampilla, которым управляет компания Repsol».

Ранее сообщалось, что разлив нефти достиг 6000 баррелей и затронул более 18 000 квадратных метров моря и береговой линии в районах Лимы и провинции Кальяо.

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