Москва, 21 января, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Франция и Германия хотели бы сохранить «нормандский формат» в нынешнем виде. Об этом сегодня, 21 января, глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопросы СМИ опубликованные на сайте министерства.

Mid.ru Сергей Лавров

Министр иностранных дел РФ не исключил возможное участие «нормандском формате» США.

«При этом необходимо иметь в виду, что данная площадка уже сформировалась и работает восьмой год», — пояснил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, нормандский формат» в настоящее время уже не приносит никакой пользы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ноябре 2021 года.

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