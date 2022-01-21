Москва, 21 января, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Водитель автомобиля каршеринга погиб на севере Москвы в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщили 21 января в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла в тоннеле на Ленинградском проспекте возле дома 80. По данным ГИБДД, водитель арендованного автомобиля не успел перестроиться и совершил наезд на «КамАЗ» коммунальной службы, проводивший уборку проезжей части.

Водитель автомобиля каршеринга в результате полученных травм скончался. На вид ему примерно 40 лет. На месте аварии работают сотрудники автоинспекции.