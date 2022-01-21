Курумканский район, Бурятия, 21 января, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В Бурятии вынесен приговор 38-летней местной жительнице по обвинению в убийстве с особой жестокостью односельчанина. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, от действий женщины пострадал и её сожитель.

Якутск.рф Огонь

По данным ведомства, 18 марта 2021 года обвиняемая вместе с приятелем распивали в селе Курумкан спиртное, после чего решили пойти к знакомому разобраться из-за конфликта. Последний ранее сообщил в полицию о том, что сожитель женщины незаконно ловит рыбу. Придя к обидчику, гости устроили скандал, после чего мужчины начали драться.

«Во время потасовки женщина увидела в сенях пластиковую бутылку с бензином, схватила ее и вылила содержимое на хозяина дома. При этом часть горючего попало на сожителя и на нее саму. Затем она зажгла спичку и кинула в свою жертву. От возникшего пламени загорелась одежда на всех троих участниках ссоры», — отметили в ведомстве.

Огонь перекинулся на конструкции дома, после чего все трое выбежали на улицу, где при помощи снега потушили горящую одежду. Однако хозяин дома получил ожог 90% тела, в результате чего скончался позже в больнице.

Сожитель обвиняемой получил тяжкий вред здоровью — у него оказалось обезображено лицо. Женщина пострадала незначительно. По итогам слушаний Верховный суд Бурятии признал её виновной и приговорил к 17 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии общего режима.