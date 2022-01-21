Москва, 21 января, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Украинские диверсионные группы в ДНР работают уже давно, поэтому требуется повышение уровня сотрудничества между органами безопасности республики и российскими спецслужбами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 января заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Украинские диверсионные группы работают уже давно. Их вскрывали наши спецслужбы в Крыму и в Ростовской области», — заявил эксперт.

По словам политолога, на Донбассе диверсанты чувствуют себя «как рыба в воде». Конечно, республикам нужно быть готовыми к любому варианту развития событий, в том числе и к военному.

Не только военные операции, но и энергетические, экологические катастрофы могут быть спланированы диверсантами, уверен эксперт. Поэтому требуется чёткая координация работы не только между спецслужбами ДНР и ЛНР, но и их российскими коллегами, заключил Бредихин.

Напомним, что глава ДНР Денис Пушилин заявил о том, что Украина подготовила диверсионные группы для разрушения объектов инфраструктуры в Донецке, Горловке, Докучаевске и других населённых пунктах республики.