Бухарест, 21 января, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Из-за угрозы террористического акта временно прекращено движение транспортных средств в районе контрольно-пропускного пункта «Джурджу» на румынско-болгарской границе. Об этом 21 января сообщил бухарестский телеканал Digi24.

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По некоторым данным, в румынскую службу экстренного вызова «112» позвонил неизвестный и сообщил о якобы заложенном неподалеку от КПП взрывном устройстве. Впоследствии сотрудники таможенной службы при «Джурджу» обнаружили на тротуаре подозрительный бесхозный чемодан.

Ведется расследование.

«Джурджу» является одним из крупнейших региональных автомобильных пунктов пересечения границы Румынии и Болгарии. Его пропускная способность составляет до 10 тысяч человек в день.